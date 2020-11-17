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Aktüel İzmir'de bir evin mutfağında kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı
Aktüel

İzmir'de bir evin mutfağında kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:04:59 -
İzmir'de bir evin mutfağında kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesi kırsalındaki bir evin mutfak kısmında kaçak kazı için yaklaşık 18 metre çukur açan 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Bergama İlçe Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Zeytindağ Mahallesi'nde kırsal bölgedeki bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin mutfağında yaklaşık 1,5 metre genişliğinde ve 18 metre derinliğinde çukur açıldığını gördü.

Evde bulunan 6 kişi, suçüstü yakalandı, kazı için kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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