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Aktüel

İzmir’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinden meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 01:56:05 -
İzmir’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinden meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Edilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte Kordonboyu’na gelen Hakan V. (25) ile Elvancan H. (21) henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Hakan ve Elvan aldıkları bıçak darbesi sonrası kanlar içinde yere yığılırken, durumu gören arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar olaya hemen müdahale etti. Bu sırada kalabalıktan faydalanan bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılar Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Hakan V’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Öte yandan, olay yerinden kaçan saldırgan şahsı yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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