  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de bayılttıkları kişinin ziynet eşyasını çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Aktüel

İzmir'de bayılttıkları kişinin ziynet eşyasını çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Şüphelilerden ikisi cezaevine gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:42:20 -
İzmir'de bayılttıkları kişinin ziynet eşyasını çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde bayılttıkları kişinin ziynet eşyasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.S'nin bayıltılarak ziynet eşyasının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin N.K, G.D. ve I.Ş. olduğunu belirledi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K. ve G.D. hakimlikçe tutuklandı, I.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan ve Macron arasındaki gerginlik sonrası İngiliz basınının analizi gündem oldu
Siyaset

Erdoğan ve Macron arasındaki gerginlik sonrası İngiliz basınının analizi gündem oldu

Financial Times’ta David Gardner imzasıyla, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumu sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ..
Fransa’nın skandalı sonrası harekete geçildi! Pierre Loti için yeni isim teklifi
Gündem

Fransa’nın skandalı sonrası harekete geçildi! Pierre Loti için yeni isim teklifi

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, İslam’a ve Hz. Muhammed’e yapılan saldırılar sonrası İstanbul Eyüp’te bulunan Fransız Pierre Loti ..
Erdoğan'a 'bana meydan oku' diyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu
Gündem

Erdoğan'a 'bana meydan oku' diyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşısında görünce renk değiştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a küstah sözler sarf e..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay