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Yerel İzmir'de batan tekneden 5 balıkçı yaralı kurtuldu
Yerel

İzmir'de batan tekneden 5 balıkçı yaralı kurtuldu

İzmir'de Sahil Güvenlik Botunun kazara çarpması sonucu batan teknedeki 5 kişi yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, ekiplerin kaçak avcılık yapan balıkçılara müdahalesi sırasında kazanın yaşandığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 16:37:00 -
İzmir'de batan tekneden 5 balıkçı yaralı kurtuldu

Olay, saat 08.00 sıralarında, İnciraltı Mahallesi açıklarında meydana geldi. Sahil Güvenlik ekipleri körfezde kaçak olarak balık avlayan teknelere müdahale etmek istedi. Bu sırada ekiplerin içinde bulunduğu bot, uyarı amaçlı manevra sırasında 5 metrelik ahşap tekneye çarptı. Tekne batarken 5 balıkçı suya düştü. Bölgedeki balıkçılardan Anıl Ünalan (32), suya atlayarak 5 kişiyi tekneye çıkardı. Sahil güvenlik ekipleri de bu sırada yaralıları kurtarmak için denize halat attı. Balıkçılar karaya çıkarılırken, yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Hasan Tilsi'nin (58) solunum problemi yaşandığı belirtildi.

Balıkçıları kurtaran tekne sahibi Anıl Ünalan (32), botun çarpması sonucu teknenin paramparça olduğunu belirterek, “Tahta parçalarını sudan 2,5 metre yukarıda gördüm. Suda 5 kişi vardı. İlk atlayan bendim, bir de bir kardeşimiz daha vardı. Kayığın battığını görünce yapmam gerekeni yaptım, atladım. 2 yüzme bilmeyen kardeşimizi sudan çıkardım."

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