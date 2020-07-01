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Aktüel

İzmir'de bariyere çarpan tır alt yola düştü: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 05:05:40 -
İzmir'de bariyere çarpan tır alt yola düştü: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde bariyerlere çarpan tır alt yola düştü.

Alınan bilgiye göre, İzmir - Çeşme Otoyolu Narlıdere'den Balçova istikametine seyir halindeki Semih D. yönetimindeki 35 AJ 2479 plakalı tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra alt yola düştü.

Kazada sürücü Semih D. yaralandı.

Yoldan geçenlerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir kısmı trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu kontrollü olarak açıldı.




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