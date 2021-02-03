İzmir'de barajlar bir gecede doldu

İzmir’de rekor yağışlar barajlardaki doluluk oranlarına olumlu yansıdı. Sadece bir gecelik yağışın ardından kentte tüm barajlardaki su seviyesi yükseldi. Bir gün önce doluluk oranı yüzde 70 olan Balçova Barajı ile yüzde 80 olan Ürkmez Barajı’nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Maksimum göl hacmi 8 milyon metreküp olan Balçova Barajı ile 8,6 milyon metreküp olan Ürkmez Barajı’ndan Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından güvenlik amacıyla kontrollü bir şekilde su tahliyesine başlandı.

Doluluk oranı bir gün önce yüzde 45 seviyesindeki kentin en büyük su kaynağı Tahtalı Barajı’nda ise bugün itibariyle yüzde 50 seviyesine ulaşıldı. Maksimum göl hacmi 306,5 milyon metreküp olan Tahtalı’da da sadece bir gecede doluluk oranı yüzde 5 arttı. Bir gün önce yüz 55 seviyesindeki Çeşme Kutlu Aktaş Barajı’ndaki artış da dikkat çekici boyuta ulaştı. 16,5 milyon metreküp kapasiteye sahip barajdaki doluluk oranı yüzde 70’e yaklaştı. Derelerden halen yoğun bir su akışı olduğu ve barajlarda su seviyesindeki artışın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öngörülüyor.

2 kişi selde hayatını kaybetti

İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka'da sel nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı, yolların su ile dolması sebebiyle trafik akışı sağlanamadı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sel nedeniyle Menderes ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kentte sele kapılan araçtaki bir kişinin daha cansız bedenini ulaşıldı, ölü sayısı ikiye yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Son 24 saat içinde 126 kilogram yağış düştü. Bu çok büyük bir rakam. Yıllık toplam 717 kilogram yağış düşüyor. Son 24 saat içinde 126 kilogram. Bu olağanüstü bir rakam. Büyük bir felaket. Bütün derelerimiz taştı. Çok büyük bir felaket ile yüz yüzeyiz. Yağış maalesef öğle saatlerinden sonra da devam edecek gibi gözüküyor. Umarız şiddetini artırmaz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları uyarısı yapıldı.

İzmir için yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan yeni uyarıda, yağışların yer yer kuvvetli olarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Şiddetli yağış uyarımız doğrultusunda, İzmir’de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı sistem il genelinde 40-125 kg/m2 arasında yağış bırakarak, sel ve su baskınları yaşanmasına neden olmuştur. Yağışların Çarşamba (03.02.2021) sabah saatlerine kadar İzmir’de ve Aydın’ın kuzeybatı kıyılarında aralıklarla ve yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.