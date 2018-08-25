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İzmir'de balkondan düşüp öldü

İzmir'de anahtarını içeride unuttuğu evine girmek için pencereye tırmanmaya çalışırken yaşamını yitiren kişinin, düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:42
İzmir'de balkondan düşüp öldü

İzmir'in Buca ilçesinde düğün hazırlığı yapan kişi, balkondan düşerek hayatını kaybetti. 

Alınan bilgiye göre, Kozağaç Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın birinci katında yaşayan 31 yaşındaki Deniz Hilmioğlu, sabah saatlerinde bakkala gitmek üzere evden çıktı. 


Alışveriş yaptıktan sonra eve dönen Hilmioğlu, anahtarı evde unuttuğunu fark etti. Yüksek zemine sahip apartmanda giriş kapısına yakın olan penceresine tutunarak balkona atlamaya çalışan Hilmioğlu, dengesini kaybedip 3 kat yüksekliğindeki beton zemine düştü. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Deniz Hilmioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 

Hilmioğlu'nun cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Deniz Hilmioğlu'nun bir yıldır nişanlı olduğu ve iki hafta sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:42
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  5. buca

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