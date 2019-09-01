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İzmir’de balık bereketi

İzmir’in Buca ilçesindeki balık halinde denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle yeni sezonun açılışı yapıldı.

01 Eylül 2019 Pazar 09:31
İzmir’de balık bereketi

İzmir’in Buca ilçesindeki balık halinde denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle yeni sezonun açılışı yapıldı. Esnaf, sezonun ilk avında hem mutlu hem de önümüzdeki günlerden umutlu.


Denizlerde 15 Nisan’da başlayan balık avı yasağının sona ermesiyle Buca’daki İzmir Balık Hali’nde av sezonunun ilk sabahı gerçekleştirilen açılışa CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nilay Gökkılıç, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve çok sayıda vatandaş katıldı. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Poyrazköy’de düzenlenen balık sezonu açılışındaki “Su Ürünleri Kanunu’ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık. Meclisimizin açılmasıyla beraber milletvekillerimiz, az önce bakanımızı dinlediniz, gerekli yasa teklifini parlamentomuza sunacaklardır” sözlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek konuşmasına başladı. Özgener, “Denizciliğin ve avcılığın daha sürdürülebilir, daha iyi yapılabilir hale gelmesi için günümüzün koşullarına uyarlanmasını notlarımın başına koymuştum ama dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız bu güzel müjdeyi İstanbul’da sezonun açılış konuşmasında balıkçılar ile paylaştı. Kanun değişikliğinin teklif olarak hazır olduğunu ve Meclis açılır açılmaz parlamentoya sunulacağını söyledi. Ben de bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Denizi ve balık avlamayı ne kadar sevdiğimi herkes bilmeyen kalmadı diye düşünüyorum. Bu denizler hepimize büyük bir hazine veriyor. Bizlere ve sizlere düşen de bu hazineyi gelecek nesillere de aktaracak şekilde işimizi yapmak. Allah hepinize bol kazançlar versin” dedi.


Yeni balıkçılık sezonunun tüm İzmir esnafına hayırlı uğurlu olmasını dileyen balıkçı esnaflarından Ömer Karaburun, sezonun ilk günü itibari ile gece 12’de açılan teknelerin bazılarının gelemediğini belirterek,“Gelen balıklar değerini buldu. Değerli sattık. Allah bereket versin. Bundan sonra da gelecek olan balıklar var. Onların da değerli satılacağını düşünüyorum. Bundan sonra da daha bol balık olacak” dedi.


Balıkçı esnafı İsmail Sayılır ise, “Geçen sene sezonumuz çok güzel geçti fakat istediğimiz randımanı alamadık. Ama bu sezondan beklentimiz çok fazla. İnşallah istediğimiz şekilde olacaktır. Ben öyle tahmin ediyorum ama balıkçılık nedir bilemezsiniz. Yarın bir balık geldiği zaman buna karar verecek olan buradaki esnaf arkadaşlarımızdır” diye konuştu.


Balıkçı esnaflarından Kemal Küçük, esnafa bol bereketli günler dileyerek, “Bu sene geçtiğimiz yıl kadar bir palamut beklemiyoruz ama lüfer, istavrit ve hamsiyi bol miktarda bekliyoruz. Önümüzdeki av döneminde de bir umut görüyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 09:31
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