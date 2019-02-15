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İzmir’de bağımlılıkla mücadele protokolü

İzmir Valiliği, İzmir İl Müftülüğü ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi arasında toplumumuzun kanayan yarası madde bağımlılarını yeniden hayata ve topluma kazandırılması, tedavi ve sosyal uyum süreçlerinde destek ve onlara istihdam alanlarının oluşturulması amacıyla ve rehberlik yapılması amacıyla protokol imzalandı.

15 Şubat 2019 Cuma 09:51
İzmir’de bağımlılıkla mücadele protokolü

İzmir Valiliği, İzmir İl Müftülüğü ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi arasında toplumumuzun kanayan yarası madde bağımlılarını yeniden hayata ve topluma kazandırılması, tedavi ve sosyal uyum süreçlerinde destek ve onlara istihdam alanlarının oluşturulması amacıyla ve rehberlik yapılması amacıyla protokol imzalandı.



Valilik makamında gerçekleşen imza törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan ve MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Protokol ile bağımlılıkla mücadele kapsamında önemli bir proje başlatıldığını ifade eden İzmir Valisi Erol Ayyıldız, imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını diledi. İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan da devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları ortaklığı ile toplum yararına yürütülen projeler kapsamında MÜSİAD İzmir Şubesine vereceği katkılardan dolayı teşekkür etti. Protokol kapsamında açıklama yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı da, “İzmir Valiliğimiz çatısında yürütülecek çalışmalarla toplumun en büyük sorunları arasında yer alan bağımlılıkla mücadele konusunda önemli adımlar atılmış olacaktır. Madde bağımlılarına yönelik yapılacak proje bazlı çalışmalarla toplumsal farkındalık oluşturulacaktır” dedi.



İmzalanan protokol doğrultusunda uzman personellerin katkılarının olacağı ve madde bağımlılığıyla mücadelede önemli bir mesafe kat etmiş vatandaşların istihdam edilmesi konusunda çalışmaların yürütüleceği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:51
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