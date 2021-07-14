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Dünya İzmir'de aşılanma oranı yüzde 71'i geçti
Dünya

İzmir'de aşılanma oranı yüzde 71'i geçti

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de bugün itibarıyla aşı olanların sayısının 4 milyonu, aşılanma oranının ise yüzde 71'i geçtiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 02:00:00 -
İzmir'de aşılanma oranı yüzde 71'i geçti

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki aşılama rakamlarına değindi.

İzmir'de bugün itibarıyla aşı olanların sayısının 4 milyonu, aşılanma oranının ise yüzde 71'i geçtiğini belirten Köşger, "İnanıyorum ki yakın gelecekte bu oranlar daha da yükselecek ve bu işin üstesinden geleceğiz. Haydi İzmir, hep birlikte kolları sıvıyoruz." ifadelerini kullandı.

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