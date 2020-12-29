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Aktüel İzmir'de annesini öldüren şüpheli tutuklandı
Aktüel

İzmir'de annesini öldüren şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:47:45 -
İzmir'de annesini öldüren şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf ederek teslim olan şüpheli tutuklandı.

Kozağaç Mahallesi'nde devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra gözaltına alınan B.A'nın (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hayatını kaybeden Betül Tuğluk'un eşinden boşandığı ve oğlu B.A. ile yaşadığı öğrenildi.

Zanlının, emniyet ve savcılıkta cinayeti niçin işlediğine dair ifade vermediği belirtildi.

Kozağaç Mahallesi'nde yaşayan B.A, dün, bölgede devriye gezen polis aracına yaklaşarak "Annemi öldürdüm" diye bağırıp, teslim olmuştu. Üzerinde kan lekesi, elinde kesikler bulunan şüphelinin ifadesi doğrultusunda ikametine sağlık ekibi yönlendirilmişti.

Sağlık ekibi, anne Betül Tuğluk'u (49) evde bıçakla yaralanmış halde bulmuştu. Ambulansla SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tuğluk, müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.

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