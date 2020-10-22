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Aktüel İzmir'de alacak yüzünden tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı
Aktüel

İzmir'de alacak yüzünden tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:53:36 -
İzmir'de alacak yüzünden tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde 19 Ekim'de alacak yüzünden tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, katil zanlısı K.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çamlık Mahallesi'nde 19 Ekim'de K.B. tartıştığı Halil İşkar'ı av tüfeğiyle öldürmüştü. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, ifadesinde tartışmanın alacak meselesinden çıktığını öne sürmüştü.

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