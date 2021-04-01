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Yaşam İzmir'de akraba tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Yaşam

İzmir'de akraba tartışması kanlı bitti: 1 ölü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 27 yaşındaki Kadir Sait B., akrabası olan 35 yaşındaki Cengiz Gezici'yi göğsünden bıçakladı. Bıçaklanan Gezici hayatını kaybederken katil zanlısı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 00:55:00 - 2021-04-01 00:58:06

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir kişi, sokak ortasında tartıştığı akrabası tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Akrabasını göğsünden bıçakladı

Olay, saat 20.45 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 9044 Sokak’ta meydana geldi. Akraba olan Kadir Sait B. (27) ile Cengiz Gezici (35) arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Sait B., yanında bulunan bıçakla Cengiz Gezici’yi göğsünden bıçakladı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edilirken, kanlar içerisinde kalan Gezici bir araç ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gezici, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, olayın ardından hastaneye akın eden yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Katil zanlısı gözaltına alındı

Öte yandan, cinayet şüphelisi Kadir Sait B. polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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