İzmir'de Afro-Türklerden George Floyd'un öldürülmesine tepki

İZMİR (AA) - Afrikalı Türkler Kalkınma ve Dayanışma Derneği (AFTÜDER) Başkanı Mesut Mercan, Afrika asıllı ABD vatandaşı George Floyd'un Minneapolis'te gözaltı sırasında polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin şeytani bir vahşet olduğunu belirtti.

Ataları, Osmanlı döneminde Afrika'dan gelen ve Afro-Türkler olarak tanımlanan vatandaşlar, Konak Meydanında toplanarak ABD'deki olaylar hakkında basın açıklaması yaptı.

AFTÜDER Başkanı Mesut Mercan, açıklamasında Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki göstererek yaşanan durumun, "şeytani güçlerin dünya hakimiyeti için yaptıkları iğrenç bir mücadele" olduğunu ifade etti.

"Hakkın olduğu yerde batıl zail olmaya mahkumdur" diyen Mercan, Türk milletinin insanlık medeniyetinde ırka dayalı bir tavrı reddettiğini, mensubiyete, aidiyet hissine dayalı bir milliyetçilik ile bütün insanlara salt insan olduğu için değer verdiğini söyledi.

- "ABD'ye Kuran-ı Kerim göndermek üzere çalışma başlattık"

Mercan, Türk-İslam medeniyetinde huzurla, yüzyıllardır yaşamlarını sürdürdüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Afro-Amerikan kardeşlerimize mağduriyetlerinin onları şeytanın arzuladığı kaosa sokmaması için Afrikalı Türkler olarak bir çağrıda bulunuyoruz. Mazlum ve mağdur Afro-Amerikan kardeşlerimiz öfkenizi sinenize gömünüz. Aradığınız huzuru, adaleti, sükunu size yönelen şeytani planın gösterdiği yollarda bulamadınız ve bulamayacaksınız. Aklın, vicdanın ve hakkın yoluna davet ediyoruz. Gelin gerçek Müslümanlığı seçin, hakka kavuşun, huzuru bulun."

Mercan, ABD'de belirledikleri bine yakın sivil toplum örgütüne Kuran-ı Kerim ve İngilizce açıklamalı mealini göndermek üzere bir çalışma başlattıklarını da kaydetti.



