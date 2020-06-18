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Aktüel

İzmir'de 72 yaşındaki kişi sokakta ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:03:04 -
İzmir'de 72 yaşındaki kişi sokakta ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde 72 yaşındaki kişi, sokakta ölü bulundu.

Soğukkuyu Mahallesi 7277 Sokak'ta bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Himmet Akgün'ün (72) hayatını kaybettiğini belirledi. Akgün'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Akgün'ün, gece geç saatte yakınlarına ulaşmak için çevreden geçenlerden yardım isterken görüldüğü öğrenildi.

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