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Aktüel

İzmir'de 70 kaçak yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 70 düzensiz göçmen yakalandı.

2019-10-29 16:43:00 -
İzmir'de 70 kaçak yakalandı

Gerence Körfezi'nde görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan fiber teknede yakalanan 19'u Somali, 18'i Afganistan, 6'sı Filistin ve 5'i Suriye uyruklu olmak üzere 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çeşme Delikli Koy açıklarında da lastik bot içerisinde Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmen, Uç Burun açıklarında fiber teknede ise Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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