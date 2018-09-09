İzmir’de 45 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik uçağı, Seferihisar Doğanbey açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan botun içerisinde yer alan 18 Orta Afrika, 5 Filistin, 5 Kamerun, 5 Uganda, 4 Togo, 3 Somali, 2 Suriye, 2 Kongo ve 1 Mali uyruklu toplam 45 kişi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.