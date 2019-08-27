İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı. Karaburun Büyükada açıklarındaki Sahil Güvenlik botunda görevli personel, tespit edilen hareket halindeki lastik botu durdurdu. Lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36'sı Somali, Yemen, Kuveyt ve Irak uyruklu olmak üzere 39 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.



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