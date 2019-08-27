0553 313 94 23

İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

27 Ağustos 2019 Salı 22:50
İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun Büyükada açıklarındaki Sahil Güvenlik botunda görevli personel, tespit edilen hareket halindeki lastik botu durdurdu.

Lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36'sı Somali, Yemen, Kuveyt ve Irak uyruklu olmak üzere 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 22:50
  1. düzensiz göçmen
  2. göç
  3. lastik bot
  4. Sahil Güvenlik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
    1. İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
    2. Oltu'da trafik kazası: 3 yaralı
    3. Şoke eden rakam! THK'dan iflasa kılıf
    4. İtalya'da Cumhurbaşkanı 2'nci tur..
    5. Hollanda'da el konulan özel tasarım..
    6. "Lübnan kendini savunma hakkına..
    7. Tsitsipas'tan erken veda
    8. Kahramanmaraş’ta 450 bin liralık kaçak..
    9. Göztepe, Soner Aydoğdu'yu transfer etti
    10. Kışlık domates konservesi nasıl..
    11. Domates konservesi nasıl yapılır?..
    12. Hastalar beklerken kayıt görevlisi..
    13. Küçük kızının gözü önünde vurulan..
    14. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    15. Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk..
    16. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması..
    17. Galatasaray'dan 'Falcao' hamlesi!
    18. Kuşadası’nda 10’u çocuk 39 düzensiz..
    19. Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf..
    20. Son şampiyon Osaka ikinci turda
    21. Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından..
    22. TÜGVA'nın doğa kamplarındaki hedefi..
    23. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı..
    24. Pakistan-Hindistan sınırında çatışma:..
    25. Sigara izmariti evi yakıyordu
    26. Seyir halindeyken alev alan araç..
    27. Brezilya’dan Amazon yardımını kabul..
    28. Yemen'deki koalisyon güçleri Husilere..
    29. Gazzeli sporcular İsrail ablukasını..
    30. Avrupa'yı örnek gösterdi ve uyardı:..
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı