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Aktüel

İzmir'de 37 milyon 190 bin adet kaçak sigara kağıdı ele geçirildi

Aliağa Limanı'ndaki operasyonla filtreli sigara kağıdında bugüne kadar en yüksek miktarda yakalamanın gerçekleştiği belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:39:30 -
İzmir'de 37 milyon 190 bin adet kaçak sigara kağıdı ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa Limanı'nda içeriği şüpheli bulunan konteynerlerde Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada 37 milyon 190 bin adet filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.

Sigara kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Aliağa Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen bir beyanname, bakanlığın bilgi sisteminde riskli olarak değerlendirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden gönderildiği ve "krepe edilmiş kağıt cinsi eşya" içerdiği beyan edilen 4 konteynerde İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince tütün dedektör köpeği "Gizmo"nun da yardımıyla yapılan aramada toplam 37 milyon 190 bin adet filtreli sigara kağıdı tespit edildi.

"Makaron" olarak da tabir edilen sigara kağıtlarının piyasa değerinin ise yaklaşık 6 milyon 750 bin lira olduğu belirtildi.

Operasyonun, bugüne kadar tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktarda makaron yakalaması olduğu bildirildi.

Ekiplerin konuyla ilgili 4 kişiyi yakaladığı, adli soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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