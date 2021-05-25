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Gündem İzmir'de 3 hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 51 kişi tutuklandı
Gündem

İzmir'de 3 hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 51 kişi tutuklandı

İzmir'de, son 3 hafta içerisinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, işlem yapılan 146 şüpheliden 51'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 22:34:00 -
İzmir'de 3 hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 51 kişi tutuklandı

uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda  03 Mayıs-23 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulama ve operasyonlarda, 10 bin 135 gram esrar-skunk, 439 gram kokain, 101 gram eroin, 141 gram sentetik kannabinoid, bin 179 gram metamfetamin, 41 adet ecstasy, 5 bin 993 sentetik ecza maddesi ile uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 105 bin 720 lira nakit para, 8 tabanca, 2 tüfek, 12 şarjör ve 232  fişek ele geçirdi. İşlem yapılan 146  şüpheliden 51'i tutuklanırken, 34 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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