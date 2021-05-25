İzmir'de 3 hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 51 kişi tutuklandı

uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 03 Mayıs-23 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulama ve operasyonlarda, 10 bin 135 gram esrar-skunk, 439 gram kokain, 101 gram eroin, 141 gram sentetik kannabinoid, bin 179 gram metamfetamin, 41 adet ecstasy, 5 bin 993 sentetik ecza maddesi ile uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 105 bin 720 lira nakit para, 8 tabanca, 2 tüfek, 12 şarjör ve 232 fişek ele geçirdi. İşlem yapılan 146 şüpheliden 51'i tutuklanırken, 34 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.