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İzmir'de 29 kaçak göçmenler yakalandı

İzmir’de Yunanistan'a bağlı adalara yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 29 kaçak göçmen yakalandı.

24 Nisan 2018 Salı 09:26
İzmir'de 29 kaçak göçmenler yakalandı

20 Nisan tarihinde saat 08.10 sıralarında İzmir’in Dikili ilçesi önlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Karşıyaka gemisi, hareket halinde tespit ettiği göçmen botunu durdurdu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından bahse konu botta içinde bebeklerin de bulunduğu Suriye uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin yapılması için gerekli makamlara sevk edildi. 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 09:26
  1. İzmir
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