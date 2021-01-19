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Gündem İzmir’de 29 baraj hizmete girdi
Gündem

İzmir’de 29 baraj hizmete girdi

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ak Parti hükümeti döneminde İzmir’e 6.2 milyar liralık su yatırımı yapıldığını, 29 baraj ve 8 gölet inşa edilerek vatandaşın hizmetine sunulduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 09:56:00 -
İzmir’de 29 baraj hizmete girdi

 Yeni Akit  Ankara 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Veysel Hoca, İzmir için ne gerekiyorsa yapın’ talimatı doğrultusunda bir dönem milletvekili olduğu İzmir için yapılan projelerle bizzat ilgilendiğini aktaran Eroğlu “İzmirli kardeşlerimizin içmesuyu ihtiyacını karşılamak, şehrin su kaynaklarını değerlendirmek ve tarım arazilerini sulamak için son 18 yılda baraj, gölet, sulama tesisi, içmesuyu temin tesisleri ve taşkın koruma tesisi gibi pek çok su yatırımını hizmete aldık. İzmir’e su ile alakalı 6,2 milyar TL’lik muazzam bir yatırım yaptık. 29 baraj ve 8 gölet inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 547 bin 260 dekar araziyi sulamaya açarak yıllık 508 milyon TL zirai gelir artışı sağladık" dedi.

Egegep’e 28 milyar harcandı

Eroğlu’nun bakanlığı döneminde hazırlanan Ege Gelişim Projesi ile bölgenin yıllardır hasretle beklenen pek çok projesi bir bir hayata geçirildi. Eroğlu, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya’yı kapsayan, 2 bin 65 projeden oluşan EGEGEP ile ilgili “Baraj, gölet, sulama, taşkın koruma, içmesuyuna kadar yüzlerce proje yürütüldü. Toplam 28 milyar lira harcanan EGEGEP, 8 ili ve vatandaşları kalkındıran muazzam bir projedir” dedi.

İzmir’in önemli bir turizm kentinin yanı sıra önemli bir ziraat ve ticaret şehri olduğuna dikkati çeken Eroğlu “Son 18 yılda İzmir’in münbit topraklarını sulamaya açarak şehrin zirai katma değerini artırdık. Küçükmenderes Havzasına Cumhuriyet tarihimizin ilk su yatırımlarını hükümetimiz gerçekleştirdi. Dönemimize kadar havzada ne bir baraj, ne bir gölet, ne de bir dere ıslahı vardı. Bu havzaya önce Ödemiş Beydağ Barajını inşa ederek 120 bin 500 dekar araziyi sulamaya açtık ve bölgeye büyük katkı sağladık. Bölgenin önemli barajlarından biri de Ödemiş Rahmanlar Barajıdır. İzmir’e kazandırdığımız diğer önemli barajlardan ikisi de Yortanlı ve Çaltıkoru Barajlarıdır. 2011 yılında hizmete aldığımız bu barajlarla sulamaya büyük katkı sağlanmış ve Kınık Ovasında 112 bin 410 dekar arazi sulanmaktadır” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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