İzmir'de 27 göçmen yakalandı!

Kabakum civarında bir grubun denize açıldığı bilgisini alan salih güvenlik ekipleri, lastik botu durdurdu.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 Filistin, 8 Suriye, 5 Kongo ve 4 Somali uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.