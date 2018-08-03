İzmir'de 27 göçmen yakalandı!
İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.03 Ağustos 2018 Cuma 19:21
Kabakum civarında bir grubun denize açıldığı bilgisini alan salih güvenlik ekipleri, lastik botu durdurdu.
Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 Filistin, 8 Suriye, 5 Kongo ve 4 Somali uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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