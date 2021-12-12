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Gündem İzmir'de 23 hükümlü yakalandı
Gündem

İzmir'de 23 hükümlü yakalandı

İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 10:41:00 -
İzmir'de 23 hükümlü yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı helikopter destekli baskın düzenledi.

Operasyonlarda, kasten öldürme, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti, basit cinsel saldırı, göçmen kaçaklığı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, resmi belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanmaya suçlarından haklarında hüküm bulunan 23 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi

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