  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de 2 yaşındaki çocuğun annesiyle uyurken kaçırılmaya çalışıldığı iddia edildi
Aktüel

İzmir'de 2 yaşındaki çocuğun annesiyle uyurken kaçırılmaya çalışıldığı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 07:56:40 -
İzmir'de 2 yaşındaki çocuğun annesiyle uyurken kaçırılmaya çalışıldığı iddia edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Suriyeli uyruklu bir aile, gece geç saatlerde evlerine giren bir kişinin, 2 yaşındaki çocuklarını kaçırmaya çalıştığını iddia ederek polise başvurdu.

İddiaya göre, Meriç Mahallesi'nde tek katlı bir evde yaşayan Suriyeli Nebiye B. ve Mahmut T'nin evine, gece geç saatlerde yüzü maskeli 1 kişi girdi.

Annesinin kucağında uyuyan 2 yaşındaki Ahmet'i kaçırmaya çalışan zanlı, çocuğun ağlaması üzerine aile üyelerinin uyanmasıyla çocuğu evin balkonuna bırakıp kaçtı.

Aile üyeleri şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı.

Olayın ardından aile üyelerinin şikayetçi olması üzerine, polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Öte yandan, Mahmut T'nin 5 yıl önce Suriye'nin Halep şehrindeki iç savaş nedeniyle İzmir'e geldiği öğrenildi.

- "Biz üzerine koşunca kardeşimi yere fırlattı"

Baba Mahmut T, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyudukları sırada evlerine tanımadıkları bir kişinin girdiğini söyledi.

Evlerine giren kişinin hırsızlık amacıyla girmediğini, çocuğunu kaçırmak için geldiğini savunan baba, "Evde telefon ve para var ancak gelen kişi çocuğu almaya gelmiş." dedi.

Mahmut T, çocuklarını kurtardıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Kardeşini şüphelinin elinden kurtaran Hasan T. de annesi ve kız kardeşinin "çocuğu kaçırıyorlar" diye bağırmaları üzerine uyandıklarını, evlerine giren kişinin peşinden koştuklarını söyledi.

Kardeşini, şüphelinin elinden kendisinin aldığını anlatan ağabey Hasan T, "Kardeşimi elinde tutuyordu. Biz üzerine koşunca kardeşimi yere fırlattı. Kapı açıktı, kaçtı. Yüzünde maske vardı. Sadece gözleri görünüyordu." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!
Gündem

KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin her zaman iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutamayız." dedi ..
Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı
Gündem

Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tele1 TV'de yer alan Bayraktar TB2 İHA'larla ilgili iddiaya c..
İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı
Dünya

İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı

Fransız Charlie Hebdo dergisi Türkiye karşıtlığı noktasında giderek hadsizleşiyor. Hz.Muhammed'e hakaretler eden karikatürlerle seviyesizliğ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay