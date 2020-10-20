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Aktüel İzmir'de 2 bin 500 yıllık amfora ele geçirildi
Aktüel

İzmir'de 2 bin 500 yıllık amfora ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:38:23 -
İzmir'de 2 bin 500 yıllık amfora ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 500 yıllık amfora ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği (KOM) ekipleri, H.G'nin elindeki tarihi eseri internet üzerinden satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi, deposuna girdiği sırada yakaladı.

Depoda yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edilen eserin, yapılan incelemede 2 bin 500 yıllık amfora olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


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