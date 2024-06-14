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Gündem İzmir'de 1938'den bu yana bir ilk
Gündem

İzmir'de 1938'den bu yana bir ilk

Yeniakit Publisher
2024-06-14 05:53:00 -
İzmir'de 1938'den bu yana bir ilk

Sıcakların etkisini sürdürdüğü Ege Bölgesi'ndeki birçok merkezde termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken İzmir'de 41,4 derece ile meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1938'den bu yana en sıcak haziran günü yaşandı.

Sıcakların etkisini sürdürdüğü Ege Bölgesi'ndeki birçok merkezde termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken İzmir'de 41,4 derece ile meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1938'den bu yana en sıcak haziran günü yaşandı.

 

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir kent merkezinde sıcaklık 41,4 dereceye ulaşarak 28 Haziran 1982'de ölçülen 41,3 derecelik rekoru geride bıraktı.

İzmir'de meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1938'den bu yana en sıcak haziran günü yaşandı. Sıcaklık Bornova ilçesinde 43, Buca'da ise 42 dereceye kadar çıktı.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde etkili olan sıcaklık nedeniyle açık alanların, meydan ve çarşıların tenha olduğu gözlendi.
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Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşların ise gölge alanları tercih ettiği, bazı vatandaşların şemsiye ile güneşten korunduğu, bazılarının ise başlarına su dökerek serinlemeye çalıştığı gözlendi.

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