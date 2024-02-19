İzmir'de 18 yaşındaki gencin korkunç ölümü! İntihar mı cinayet mi?

İzmir'in Bornova ilçesinde Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde bulunan bir kanalda 18 yaşındaki S.B.'nin cansız bedeni bulundu. Olayda gencin kendi başına ateş ederek intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı.

Olay, 19 Şubat 2024'te saat 01:30 sıralarında gerçekleşti. Su kanalından silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kanalda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.B. isimli gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

SİLAHLA BAŞINA ATEŞ ETMİŞ OLABİLİR

S.B.'nin yakınında bir tabanca bulunması intihar ihtimalini akla getirdi. Olay yerinde sinir krizi geçiren yakınlarının ifadeleri de bu ihtimali güçlendiriyor.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Olay yerinde incelemelerde bulunan savcının ardından S.B.'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın intihar mı cinayet mi olduğunu belirlemek için detaylı soruşturma başlattı.

KAMERA KAYITLARINA BAKILIYOR

Polis, S.B.'nin yakınlarının ifadelerini alıyor, olay yerindeki kamera kayıtlarını inceliyor ve intiharı tetikleyecek herhangi bir iz olup olmadığını araştırıyor. Soruşturmanın tamamlanmasıyla olayın aydınlatılması bekleniyor.

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