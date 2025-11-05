  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

500 bin sosyal konutu itibarsızlaştırma operasyon! Sözcü'den bilinçaltına ahlaksız gönderme

CHP’nin ‘İsrail ile ticaret sürüyor’ yalanına Bolat’tan sert tepki! CHP'li vekile aptala anlatır gibi bir kez daha anlatıp 'Yalancısın' dedi

Kadın devlet başkanına sokak ortasında cinsel taciz!

İsrail’den en zayıf nokta itirafı: Savaşın gizlenen gerçeği ortaya çıktı

Yandaş yazar da hakkımızı teslim etti: Akit yazıyor dertler bitiyor

44 ülkeden 99 Başkonsolos Ankara’da! Türkiye diplomasi köprüsü

Davutoğlu’ndan Özdağ’a: “Türk siyaseti böyle aymazlık görmedi”

Hem firma sahibi hem de haberi yok! Ekrem'in babasından ‘lüks villalar' sorusuna tuhaf cevap

Ankara'da patlama! Yaralılar var

Maduro üç devletten yardım istedi. Rusya’dan füze desteği!
Yerel İzmir’de 1142 parça eser ele geçirildi
Yerel

İzmir’de 1142 parça eser ele geçirildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İzmir’de 1142 parça eser ele geçirildi

İzmir Kemalpaşa'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1142 parça eser bulundu.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri, tarihin karanlık pazarlara düşmesini engelleyen bir operasyona imza attı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince, 31 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler bulundu. Operasyonda, toplamda 5 milyon lira değerinde, 422 adet sikke, 280 adet ok ucu, 145 adet sapan taşı, 120 adet obje, 59 adet ağırlık, 45 adet pişmiş toprak ağırşak, 33 adet yüzük, 28 adet insan tasvirli heykelcik ve 10 adet zolta (ödüllendirme parası) ele geçirildi. Ayrıca, aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği ve 4 dedektör ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Roma’da tarihi kule çöktü! 1 işçi öldü
Roma’da tarihi kule çöktü! 1 işçi öldü

Avrupa

Roma’da tarihi kule çöktü! 1 işçi öldü

Kocaeli’de dev operasyon! 15 milyon liralık sahte yedek parça ele geçirildi
Kocaeli’de dev operasyon! 15 milyon liralık sahte yedek parça ele geçirildi

Aktüel

Kocaeli’de dev operasyon! 15 milyon liralık sahte yedek parça ele geçirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23