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Aktüel İzmir'de 110 bin depremzedeye yemek hizmeti sunan aşevi görevlileri Diyarbakır'a döndü
Aktüel

İzmir'de 110 bin depremzedeye yemek hizmeti sunan aşevi görevlileri Diyarbakır'a döndü

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: - "Van ve Elazığ depreminde ülke olarak nasıl kenetlendiysek, şimdi de İzmir için kenetlendik. Doğusu batısı demeden bütün ülke İzmir'de yaşanan bu felakette yaraların sarılması, vatandaşımızın yardımına koşulması hususunda yine kenetlendi"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:47:50 -
İzmir'de 110 bin depremzedeye yemek hizmeti sunan aşevi görevlileri Diyarbakır'a döndü

DİYARBAKIR (AA) - İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giderek 24 günde 110 bin depremzedeye yemek hizmeti sunan aşevi görevlileri Diyarbakır'a döndü.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, deprem bölgesinde görev yapan ekipleri, Sur ilçesi İçkale Müze Kompleksi'ndeki Valilik makamında kabul etti.

Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem sonrası vatandaşların yiyecek ihtiyacını gidermek için gönderdikleri günlük 5 bin kişiye sıcak yemek çıkarma kapasitesine sahip aşevi tırının, İzmir'deki depremzedelere hizmet verdiğini söyledi.

Seyyar aşevini depremin hemen ardından İzmir'e gönderdiklerini ifade eden Karaloğlu, ekiplerin günde 5 bin depremzedeye sıcak yemek pişirdiğini aktardı.

Karaloğlu, ekibin kendilerine verilen görev yerindeki çadır kentte depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşıladığını dile getirerek, "İzmir'de bize ihtiyaç olduğu müddetçe orada kalın demiştik. Geçen hafta Bakanımız gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısında cuma günü itibarıyla çadır kentlerden konteyner kentlere geçildiğini belirtti. İhtiyacın kalmadığı belirtilince ekibimiz ilimize döndü." dedi.

Ülkede bir daha benzer felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulunan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bir felaketin karşısında kenetlenmeyi bilen bir milletiz. Yaralarımızı birlikte sarmasını bilen bir milletiz. Van ve Elazığ depreminde ülke olarak nasıl kenetlendiysek, şimdi de İzmir için kenetlendik. Doğusu batısı demeden bütün ülke İzmir'de yaşanan bu felakette yaraların sarılması, vatandaşımızın yardımına koşulması hususunda yine kenetlendi. Diyarbakır olarak çorbada tuzumuz bulunsun diye arkadaşlarımızla orada hizmet etmeye çalıştık."



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