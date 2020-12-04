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Aktüel İzmir'de 1 kişiyi tüfekle yaralayıp eski eşini kaçıran şüpheli yakalandı
Aktüel

İzmir'de 1 kişiyi tüfekle yaralayıp eski eşini kaçıran şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:59:40 -
İzmir'de 1 kişiyi tüfekle yaralayıp eski eşini kaçıran şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde, erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaraladığı eski eşini otomobille kaçıran şüpheli, polisin takibi sonucunda yakalandı.

Balatçık Mahallesi'nde bekleyen S.D, eski eşi D.İ. ile evden çıkıp otomobile binen C.B'ye pompalı tüfekle ateş etti. C.B. yaralanırken S.D, D.İ'yi kiraladığı otomobile bindirip kaçırdı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

C.B, 112 Acil Servis ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde incele yapan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından plakasını belirlediği kiralık otomobili takibe aldı.

Şüpheli S.D'nin yönetimindeki otomobil, Menemen ilçesinde durduruldu. D.İ. ile şüpheli S.D. ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

D.İ'nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen C.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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