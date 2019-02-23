0553 313 94 23

İzmir ve Manisalı maden ihracatçılarının gurur gecesi

Türkiye’nin yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandıran ve 2018 yılında ülkemize 4.

23 Şubat 2019 Cumartesi 21:41
İzmir ve Manisalı maden ihracatçılarının gurur gecesi

Türkiye’nin yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandıran ve 2018 yılında ülkemize 4.7 milyar dolar döviz kazandıran madencilik sektörü, daha katma değerli ihracat için İzmir Çeşme’de “Sektör Toplantısı” ve “Maden İhracatının Yıldızları” ödül töreninde bir araya geldi. 2018 yılındaki ihracat rakamları ile ihracatın yıldızı olan 22 İzmir ve Manisalı maden ihracatçısı firma ödüllerine kavuştu.



Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından organize edilen etkinlik Çeşme’de bir otelde gerçekleşti. “Sektör Toplantısı” ve “Maden İhracatının Yıldızları” ödül töreninde bir araya gelen Egeli maden ihracatçıları sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, bütün başarıların iş birliği ve paydaşlık anlayışı sonucu ortaya çıktığını vurgulayarak, madencilik ailesinde tüm konulara bu anlayışla yaklaştıklarını ve böylece sorunları daha kolay çözebildiklerini ifade etti.Son maden kanunu ile ilgili çekinceleri bir arada hareket ederek giderdiklerini, bu konuda birlikte hareket etmenin gücünü ispatladıklarını belirten Kaya, "Tüm paydaşlarımız ile sektörün menfaati için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz, yapmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



73 firma ile Çin çıkarması


Türkiye’nin ekonomik kalkınması için ihracatın önemine vurgu yapan Kaya,katma değerli üretimive ihracatı artırmak için UR-GE, ticaret heyeti ve fuar katılımları gibi tüm faaliyetleri gerçekleştirdiklerini, önümüzdeki hafta 6-9 Mart arası Çin Halk Cumhuriyeti’nin Xiamen kentinde gerçekleştirilecek “Xiamen Doğaltaş Fuarı”na 73 firma ile katılım sağlayacaklarını ifade etti.



Her katılımcı için fidan


Maden sektörünün kamuoyunda olumsuz bir imajı bulunduğu belirten Kaya, bu olumsuz algıyı yıkmak için çalıştıklarını söyleyerek şunları kaydetti: “Türkiye’de toplam orman alanlarının sadece yüzde 0,25’lik bölümü madencilik sektörüne tahsis ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin yüzde 58’i ise madencilik sektörünün katkılarından oluşuyor. Madencilik sektörü doğaya zarar vermiyor aksine katkı sağlıyor. Bugünkü organizasyonumuzda da doğaya nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşündük ve her katılımcı için Tema Vakfı’na bir fidan bağışlamaya karar verdik.”



Açılış konuşmasının ardından bilgilendirme sunumları ile devam eden etkinlikte Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, EİB’in madencilik sektörü ile ilgili faaliyetleri, gerçekleştirilen etkinlikler ve güncel sektörel durum gibi konularda dinleyicileri bilgilendirdi. İşbırakmaz’ın ardından Türk Eximbank uzmanı Vural Gökar Koyun ihracatın finansmanı hakkında bir sunum gerçekleştirdi ve krediler hakkında ihracatçıların sorularını yanıtladı. Turk Eximbank sunumunu, EİB Devlet Yardımları Şubesi çalışanlarınca Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan devlet destekleri hakkında bilgilerin paylaşılması veeğitimci, yazar, danışman Serdar Çakır’ın “Dış Ticarette Değer" konulu sunumlar takip etti. Bilgilendirme sunumlarının ardından ödül törenine geçildi.



22 firmaya ödül


Etkinlikte 2018 yılında İzmir ve Manisa illerinde 2 milyon dolar ve üzeri ihracat gerçekleştiren 6 maden ihracatçısı, 16 doğaltaş ihracatçısı toplam 22 firma ödüllerine kavuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 21:41
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batman'da "Işığın Mitolojisi" belgeselinin galası yapıldı
    1. Batman'da "Işığın Mitolojisi"..
    2. Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal..
    4. Brezilya’dan gelen insan yardım..
    5. Eski Mardin Emniyet Müdürü Pekcan için..
    6. Erdoğan: "Özellikle şehir planları..
    7. Beylikdüzü’ne lapa lapa kar yağdı
    8. İzmir ve Manisalı maden..
    9. Türkiye Basketbol 1. Ligi: Akhisar..
    10. ASÜ Rektörü Yusuf Şahin: "28 Şubat..
    11. Erdoğan: "Benim aziz milletim, bu..
    12. Kırklareli'nde kar yağışı
    13. Voleybol: Toplu sonuç
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanlar şu..
    15. PSG 3 puanı 3 golle aldı
    16. Kastamonu’da Yeşilçam Müzikleri..
    17. 'İzmir düşecek' paniği: CHP'li..
    18. Bartın’da sahte çek dolandırıcılığı..
    19. Manisa'da şüpheli ölüm
    20. Kütahya’da Osmanlı padişahları portre..
    21. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    22. Diyarbakır'da ev yangını: 1 ölü
    23. Antalya'da dolandırıcılık ve gasp..
    24. MKE Ankaragücü’nden isim sponsorluğu..
    25. İmamoğlu’dan Sultanbeyli’deki..
    26. Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı..
    27. Sarı Yelekliler, 15. kez sokaklarda
    28. İstanbul beyaza büründü
    29. Otomobil 10 metreden dere yatağına..
    30. Sudan'da başbakanlığa Muhammed Tahir..
    Kılıçdaroğlu'nun "çöpten ekmek toplayan kadın" dediği Aysun Demir gerçekleri anlattı
    Kılıçdaroğlu'nun "çöpten ekmek toplayan kadın" dediği Aysun Demir gerçekleri anlattı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu