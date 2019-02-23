İzmir ve Manisalı maden ihracatçılarının gurur gecesi

Türkiye’nin yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandıran ve 2018 yılında ülkemize 4.7 milyar dolar döviz kazandıran madencilik sektörü, daha katma değerli ihracat için İzmir Çeşme’de “Sektör Toplantısı” ve “Maden İhracatının Yıldızları” ödül töreninde bir araya geldi. 2018 yılındaki ihracat rakamları ile ihracatın yıldızı olan 22 İzmir ve Manisalı maden ihracatçısı firma ödüllerine kavuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından organize edilen etkinlik Çeşme’de bir otelde gerçekleşti. “Sektör Toplantısı” ve “Maden İhracatının Yıldızları” ödül töreninde bir araya gelen Egeli maden ihracatçıları sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, bütün başarıların iş birliği ve paydaşlık anlayışı sonucu ortaya çıktığını vurgulayarak, madencilik ailesinde tüm konulara bu anlayışla yaklaştıklarını ve böylece sorunları daha kolay çözebildiklerini ifade etti.Son maden kanunu ile ilgili çekinceleri bir arada hareket ederek giderdiklerini, bu konuda birlikte hareket etmenin gücünü ispatladıklarını belirten Kaya, "Tüm paydaşlarımız ile sektörün menfaati için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz, yapmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

73 firma ile Çin çıkarması

Türkiye’nin ekonomik kalkınması için ihracatın önemine vurgu yapan Kaya,katma değerli üretimive ihracatı artırmak için UR-GE, ticaret heyeti ve fuar katılımları gibi tüm faaliyetleri gerçekleştirdiklerini, önümüzdeki hafta 6-9 Mart arası Çin Halk Cumhuriyeti’nin Xiamen kentinde gerçekleştirilecek “Xiamen Doğaltaş Fuarı”na 73 firma ile katılım sağlayacaklarını ifade etti.

Her katılımcı için fidan

Maden sektörünün kamuoyunda olumsuz bir imajı bulunduğu belirten Kaya, bu olumsuz algıyı yıkmak için çalıştıklarını söyleyerek şunları kaydetti: “Türkiye’de toplam orman alanlarının sadece yüzde 0,25’lik bölümü madencilik sektörüne tahsis ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin yüzde 58’i ise madencilik sektörünün katkılarından oluşuyor. Madencilik sektörü doğaya zarar vermiyor aksine katkı sağlıyor. Bugünkü organizasyonumuzda da doğaya nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşündük ve her katılımcı için Tema Vakfı’na bir fidan bağışlamaya karar verdik.”

Açılış konuşmasının ardından bilgilendirme sunumları ile devam eden etkinlikte Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, EİB’in madencilik sektörü ile ilgili faaliyetleri, gerçekleştirilen etkinlikler ve güncel sektörel durum gibi konularda dinleyicileri bilgilendirdi. İşbırakmaz’ın ardından Türk Eximbank uzmanı Vural Gökar Koyun ihracatın finansmanı hakkında bir sunum gerçekleştirdi ve krediler hakkında ihracatçıların sorularını yanıtladı. Turk Eximbank sunumunu, EİB Devlet Yardımları Şubesi çalışanlarınca Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan devlet destekleri hakkında bilgilerin paylaşılması veeğitimci, yazar, danışman Serdar Çakır’ın “Dış Ticarette Değer" konulu sunumlar takip etti. Bilgilendirme sunumlarının ardından ödül törenine geçildi.

22 firmaya ödül

Etkinlikte 2018 yılında İzmir ve Manisa illerinde 2 milyon dolar ve üzeri ihracat gerçekleştiren 6 maden ihracatçısı, 16 doğaltaş ihracatçısı toplam 22 firma ödüllerine kavuştu.