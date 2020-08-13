İzmir ve Manisa'da düzenlenen operasyonda 70 bin parça tarihi eser ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir ve Manisa'da eş zamanlı gerçekleştirilen ve yaklaşık 70 bin parça sikke, heykel gibi tarihi eser ele geçirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ege Bölgesi'nin Menemen ilçesi dahil çeşitli yörelerinden kazı ve başkaca yöntemlerle elde ettikleri tarihi değerleri yurt dışına kaçırmak üzere olan şüpheliler takibe alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İzmir'in Menemen ile Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerindeki operasyonlarda yaklaşık 70 bin parça sikke ve heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan eşyalar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin dolar ve 11 bin avro ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.