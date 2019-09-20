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İzmir ve Kayseri'de terör örgütü DEAŞ a operasyon

İzmir ve Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgütün sözde Telafer emiri ve infaz timi mensubunun da aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı.

20 Eylül 2019 Cuma 08:26
İzmir ve Kayseri'de terör örgütü DEAŞ a operasyon

İzmir'de terör örgütü DEAŞ yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün infaz timi mensubu olduğu bildirilen ve Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan zanlı Muhammed Ramadan'ın İzmir'de olduğunu belirledi.

Buca ilçesinde bir evde saklandığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyete götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde Telafer emirinin de aralarında bulunduğu Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu S.H, A.A.Y, A.T. ve R.E'yi adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.

Zanlılardan S.H'nin Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinin sözde emiri ve örgütün silah ve mühimmat sorumlusu olduğu, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlendi. 

Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 08:26
  1. DEAŞ
  2. İzmir
  3. Kayseri
  4. operasyon
  5. Anadolu Ajansı

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