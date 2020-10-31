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Aktüel İzmir Valisi Köşger'den enkazların etrafında "kalabalık oluşturmama" uyarısı
Aktüel

İzmir Valisi Köşger'den enkazların etrafında "kalabalık oluşturmama" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:42:05 -
İzmir Valisi Köşger'den enkazların etrafında "kalabalık oluşturmama" uyarısı

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem nedeniyle oluşan enkazların etrafında ve bölgeye giden yollarda kalabalık oluşturulmamasını istedi.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, afet bölgesinde 758 aracın ve 5 bin 417 arama kurtarma elemanının çalıştığını belirtti.

Çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü kaydeden Köşger, "Sizden ricamız lütfen merak gibi nedenlerle enkaz etrafında veya o bölgeye giden yollarda kalabalık oluşturmamanızdır. Duyarlılığımız bir fazla can kurtarır." ifadelerini kullandı.

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