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Ekonomi

İzmir Valisi Köşger, mısır hasadına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 13:29:03 -
İzmir Valisi Köşger, mısır hasadına katıldı

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Torbalı ilçesinde mısır hasadına katıldı.

Vali Köşger, Bahçelievler Mahallesi'ndeki tarlada ilk olarak sarı çizme giydi. Üreticilerle konuşan Köşger, verim ve kaliteyle ilgili bilgi aldı. Daha sonra mısır hasat makinesinin koltuğuna geçen Köşger, bir müddet aracı kullandı.

Açıklamalarda bulunan Köşger, İzmir'in her alanda olduğu gibi tarım alanında da Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu söyledi. İzmir'de yaklaşık 800 bin büyükbaş varlığı olduğuna dikkati çeken Köşger, bu hayvanların yem ihtiyacını karşılamanın da son derece önemli olduğunu söyledi.

Kentte 550 bin dekar alanda silajlık mısır üretimi yapıldığına işaret eden Köşger, şunları kaydetti:

"Kaba yem ihtiyacını karşılamak açısından önemli bir üretim bu. Bugün burada modern tekniklerle silajlık mısır hasadına katıldık. Daha büyük üretimler yapmak için tarımın teknolojiyle buluşması lazım. Bunları da millileştirmemiz lazım. Hem yazılım hem de diğer mekanizasyon kısımlarını millileştirmek lazım. Hasadın her anlamda İzmir'e ve ülkemizine hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Mısır hasat makinesini ilk defa kullandığını belirten Köşger, "Ancak bu işlere yabancı değiliz. Bu topraktan geliyoruz. Toprağın kıymetini, nasıl kullanılması gerektiğini, nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini de biliyoruz." dedi.

Köşger'e ziyaretinde Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ve Torbalı Kaymakamı Ercan Öter de eşlik etti.

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