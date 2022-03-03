İzmir Tınaztepe Üniversitesi akademik kadro alıyor
Üniversite ilanla duyurduğu Fakülte/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan Fakülte/Meslek Yüksekokul birimlerine hitaben yazacakları dilekçelerine, aşağıda istenen belgeleri ekleyerek İnsan Kaynakları Birimine iletmeleri gerekmektedir.
Öğretim Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler;
- Özgeçmiş(YÖK Formatında),
- ALES sonuç belgesi (ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak),
- Yabancı dil sınav sonuç belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak),
- Onaylı lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, (e-Devlet çıktısı olabilir)
- Onaylı lisans Transkripti,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- 3 Adet vesikalık fotoğraf,
- Adli sicil belgesi,
- Nüfus kayıt örneği,
- İkametgâh,
- Askerlik terhis belgesi,
- e-Devletten hizmet belgesi,
Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.
Başvuru Yapılacak Adres:
İzmir Tınaztepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi Aydoğdu Mah.1267/1 Sok.No.4 35400 Buca/İZMİR
İrtibat numarası: 0850 822 49 88
Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
Müracaatlar elden veya posta/kargo yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır.
Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Öğretim Görevlisi Başvuru Takvimi
İlan Başvuru Tarihi 03 Mart 2022
Son Başvuru Tarihi17 Mart 2022
Ön Değerlendirme22 Mart 2022
Sınav Tarihi 24 Mart 2022
Nihai Değerlendirme 28 Mart 2022
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