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Ekonomi İzmir Tınaztepe Üniversitesi 56 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi 56 Öğretim Üyesi alıyor

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 56 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 14:39:00 -
İzmir Tınaztepe Üniversitesi 56 Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmir Tınaztepe Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacak.

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; İzmir Tınaztepe Üniversitesi web sayfasında yer alan başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, askerlik terhis belgesi, eDevletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 6 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Birimine iletmeleri gerekmekte.

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