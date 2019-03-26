İzmir takımlarını şampiyonluk hayalleri sardı

Liglerin bitmesine kısa bir süre kala profesyonel liglerde mücadele eden dört İzmir takımı, bir üst lige çıkmak için iddialarını devam ettiriyor.

Profesyonel futbol liglerinin bitmesine kısa bir süre kaldı. Bazı takımlar şampiyonluk için mücadele ederken, bazıları da ligde kalmak için amansız bir mücadele veriyor. Çeşitli liglerde mücadele eden dört İzmir takımı da liglerde son düzlüğe girerken, bir üst lige çıkmak için iddialarını devam ettiriyor. Spor Toto 1. Lig’de Altınordu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Menemen Belediyespor, TFF 3. Lig 1. Grup’ta Tire 1922 ve TFF 3. Lig 2. Grup’ta Karşıyaka, taraftarlarına bayramı yaşatmak için kıyasıya bir mücadele veriyor.

Altınordu bu kez başarmak istiyor

Son 5 sezonda tam 3 kez Play-Off’un kapısından dönen Altınordu, bu sezon şanssızlığını kırmanın hesaplarını yapıyor. 26 hafta sonunda 45 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, puan sıralamasında kendisine 6. basamakta yer buldu. Lider Abalı Denizlispor’un 9 puan gerisinde yer alan Hüseyin Eroğlu’nun öğrencileri, Play-Off şanssızlığını kırarak sezon sonunda adını Spor Toto Süper Lig’e yazdırmak istiyor. İzmir temsilcisi son 5 sezonda iki kez averajla, bir kez de bir puanla Play-Off’a kalamamıştı.

Menemen koptu gidiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta bu sezon fırtına gibi esen ve 28 hafta sonunda topladığı 61 puanla liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor, şampiyonluğun en ciddi adayı konumunda bulunuyor. Son iki sezonda Play-Off oynayan; ancak adını üst lige yazdıramayan sarı-lacivertliler, bu sezon işi sıkı tutup doğrudan Spor Toto 1. Lig’e çıkmak istiyor. Ligde son 6 haftaya girilirken en yakın rakibi Tuzlaspor’un 6 puan önünde yer alan Menemen, şampiyon olması durumunda tarihinde ilk kez 1. Lig’de mücadele edecek.

Karşıyaka zorluyor

Şehrin TFF 3. Lig’de mücadele eden iki takımı da son düzlüğe iddialı girdi. Sezona ciddi bir borç yükü ve transfer yasağıyla giren; ancak Mesut Toros’un teknik adamlık koltuğuna oturmasıyla şahlanan Karşıyaka da Play-Off iddiasını devam ettiriyor. TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden İzmir’in köklü ekibi, topladığı 40 puanla sıralamanın 8. basamağında yer alırken, yeşil-kırmızılıların 5. sırada bulunan Çatalcaspor ile arasında yalnızca 4 puanlık bir fark bulunuyor. Kaf Kaf geride kalan haftalarda Play-Off yolundaki rakiplerinden Çatalcaspor ve Yeni Orduspor ile karşı karşıya gelecek.

1. Grup’ta yer alan Tire 1922 ise topladığı 47 puanla sıralamada 4. basamakta yer aldı. Lider Hekimoğlu Trabzon’un 8 puan gerisinde yer alan Tire 1922, 6. sırada bulunan Şile Yıldızspor’a 9 puanlık bir fark attı.