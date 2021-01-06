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Yerel İzmir, rant uğruna görsel çöplüğe çevrilecek
Yerel

İzmir, rant uğruna görsel çöplüğe çevrilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi rant adına İzmir’i afiş çöplüğüne çevirmeye karar verdi. Büyükşehir Belediyesi, önceki dönemlerde de CHP tarafından yönetilmesine rağmen, bugüne kadar yeterli görülen mevcut afiş ve duvar pano sayısını 3 kat artırarak, buradan yüz milyonlarca lira rant elde etmenin peşine düştü.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 17:47:00 - 2021-01-06 17:48:14
İzmir, rant uğruna görsel çöplüğe çevrilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruda,  İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan cadde, sokak, bulvar, meydan, alt/üst geçitler ve sair alanlar ile raylı sistem istasyon ve bekleme alanlarında, mevcut ve tesis edilecek olan toplamda 3701 adet (931 Mevcut, 2770 Yeni konumlandırılacak) reklam ünitesi ile toplu taşıma (Tramvay-Gemi) araçlarının üzerine reklam koyma ve işletim hakkının 10 (on) yıl süreyle işletmeye verileceği ifade edildi.

10 yıl gibi uzun süreli bir İzmir’i görsel çöplüğe boğacak bu uygulamadan belediye ise 242 milyon 744 bin 956 TL’lik bir rant elde etmeyi umuyor.

Bugüne kadar İzmir sakinlerinin çöplerini bile toplamaktan aciz kalan Büyükşehir Belediyesi’nin böylesine bir görsel kirlilik oluşturacak ve rahatsızlıklara sebebiyet verecek uygulamaya gitmesi tepki çekti. Kirlilikten geçilmeyen İzmir’in şimdi de afiş kirliliğiyle Belediye vasıtasıyla boğuşacak olması tartışmalara sebep oldu.

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