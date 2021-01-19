İzmir üniversite personel alımı | İzmir Tınaztepe Üniversitesi öğretim üyesi alacağını açıkladı. Söz konusu alım ilanı Resmi Gazete'nin 19 Ocak 2021 tarihli sayısında yer aldı. Peki, öğretim üyesi başvuruları hangi branşlarda yapılacak?

İzmir öğretim üyesi alımı

Resmi Gazete'de yer alan ilanda "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. Aşağıda belirtilen asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir" denildi.

Öğretim üyesi alımı başvuru gerekli evraklar

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması). Noter onayı olmayan diploma fotokopileri teslim edilecekse, diploma asıllarının beraberinde getirilmesi zorunludur.

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında eğitim verildiğine dair belge

Öğretim üyesi başvuruları nasıl ne zaman yapılacak?

Başvurular 19 Ocak Salı günü başladı. Söz konusu ilana 2 Şubat 2021'e kadar başvuru yapılabilecek. Adaylar başvurularını şahsen ya da posta yoluyla yapabilecek.

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