İzmir müziksiz kalmayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde kentte bir dizi konser programı hazırladı. Korona virüs önlemlerinin alınacağı konserler ücretsiz olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran Dünya Müzik Günü etkinlikleri kapsamında şehrin farklı yerlerinde bir dizi konser programı hazırladı. Konserlerde korona virüs önlemleri alınacak ve konserler ücretsiz olacak. İlk konserini Şirince’de St.John Baptist Kilisesi’nde saat 15.00’de Müştemilat Kumpanya tarafından verilecek. Saat 16.00’da ise İBB Bando ekibi Saat Kulesi önünde olacak. Bu iki konser için davetiye şartı aranmayacak. İnciraltı Adalet Meydanı’nda saat 18.00’de ise Cevdet Bağca İzmirlilerle buluşacak. Konseri 500 kişi izleyecek. Konser alanına girişler saat 16.30’da başlayacak. Saat 19.00’da Çeşme Alaçatı Amfi Tiyatrosunda Tolga Bilgin ve İbis Maria sahneye çıkacak. Girişler 17.30’da başlayacak. Konseri bin kişi izleyecek. Günün son konserlerinde ise saat 20.00’de Yeşim Salkım ve Yener Çevik sevenleriyle buluşacak. Yeşim Salkım Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda, Yener Çevik ise Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak. Her iki konser için de bin kişilik kontenjan belirlendi ve girişler saat 18.30’da başlayacak.

Ateş ölçümü ve maske

Korona virüs önlemleri nedeniyle ücretsiz konserlerin davetiye kayıtları 20 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’te her konser için aynı anda açılacak. Kayıt sonrasında ekranda "Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır" mesajı oluşacak ve bu kayıt bilgisi kare kod olarak üye bilgi girişinde kullanılan mail adresine iletilecek. Konsere giriş için mail adresine gelen kare kodu cep telefonundan ya da alınan çıktı okutularak giriş yapılacak. Belirlenen kontenjan sayısı kadar konser alanına kişi alınabilecek. Girişte ateş ölçümü yapılacak ve maskesiz ziyaretçiler içeri alınmayacak. Ücretsiz konserin davetiyeleri kultursanat.izmir.bel.tr adresinden temin edilebilecek.