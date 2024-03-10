İzmir mitinginde renkli görüntüler! Kurtoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi, seçmen coştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Cengiz Kurtoğlu'yla birlikte 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısını söyledi. Mitinge katılanlar da Erdoğan'a coşkuyla eşlik etti.
Türkiye'yi karış karış gezerek vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son durağı İzmir oldu. Erdoğan İzmir Kordon'da kendisini karşılayan kalabalığa seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce Cengiz Kurtoğlu sahne aldı. Ünlü şarkıcı, 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısını söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eşlik etti.
Şarkı mitinge katılanları coşturdu. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
'Duyanlara Duymayanlara' şarkısı Cengiz Kurtoğlu tarafından 14 Mayıs 2023 seçiminden önce bestelenmişti.