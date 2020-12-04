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Aktüel İzmir merkezli FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 66 kişi gözaltına alındı.
Aktüel

İzmir merkezli FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 66 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 08:35:14 -
İzmir merkezli FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 66 kişi gözaltına alındı.
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