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Aktüel

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda Eskişehir'de yakalanan 18 asker adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:23:46 -
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda Eskişehir'de yakalanan 18 asker adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmir merkezli 26 ilde 9 Haziran'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlıların savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında İzmir merkezli 26 ilde 9 Haziran'da 181'i muvazzaf 191 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.

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