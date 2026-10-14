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Yerel İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 2 şahıs paketlendi
Yerel

İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 2 şahıs paketlendi

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İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 2 şahıs paketlendi

İzmir ve Aydın'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ByLock kullandığı ve Bank Asya'da hareketleri bulunduğu belirlenen 2 şüpheli yakayı ele verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde; Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında; adları soruşturma dosyalarında geçen, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, örgüt üyeliğine dair haklarında beyanlar bulunan ve Bank Asya hesap hareketleri tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir ve Aydın illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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