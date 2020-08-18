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Aktüel

İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 07:04:17 -
İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.
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