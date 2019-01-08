İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu!
İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.08 Ocak 2019 Salı 11:25
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 11 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
6 zanlı yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir merkez ile Manisa, Tokat ve Çorum'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
YORUM YAZ