İzmir merkezli 12 ilde 28 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı
İzmir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması ve sivil unsurlarına yönelik soruşturma kapsamında 28 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İzmir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması ve sivil unsurlarına yönelik soruşturma kapsamında 28 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve sivil unsur yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurdukları tespit edilen, 5'i Kara Kuvvetleri, 8'si Hava Kuvvetleri, 1'i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 4'ü muvazzaf 14 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 13 askeri okul öğrencisi ve 1 ihraç polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.