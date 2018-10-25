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İzmir Mavi Treni Ankara Garı'na geliyor

TCDD Taşımacılık tarafından işletilen ve İç Anadolu ile Ege bölgeleri arasındaki yolculukların vazgeçilmezi olan İzmir Mavi Treni, 15 Kasım'dan itibaren Ankara'ya hareket edecek.

25 Ekim 2018 Perşembe 09:32
İzmir Mavi Treni Ankara Garı'na geliyor

TCDD Taşımacılık AŞ'den alınan bilgiye göre, altyapı çalışmaları sebebiyle 20 Temmuz 2016'dan beri Eskişehir-İzmir hattında her gün karşılıklı olarak Ankara-Eskişehir YHT bağlantılı sefer yapan tren, artık Ankara-İzmir-Ankara hattında işletilecek.

İzmir Mavi Treni, 260 yolcu kapasiteli 4 pulman, 1 yataklı, 1 yemekli vagondan oluşturuldu ve talep doğrultusunda vagon ilavesi yapılacak.

Tren, 15 Kasım'dan itibaren Ankara Garı'ndan her gün saat 20.00'de hareket ederek Eskişehir-Kütahya-Balıkesir-Manisa merkezlerinden geçerek ertesi gün saat 11.30'da Basmane Garı'na ulaşacak. Basmane Garı'ndan ise her gün saat 19.20'de hareket edecek tren ertesi gün saat 11.05'te Ankara Garı'na varacak.

Yolcular, satışa sunulan biletleri, gişelerden, anlaşmalı acentelerden, 444 82 33 numaralı müşteri hizmetleri merkezinden, mobil uygulamalardan ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden alabilecek.

Ankara-İzmir hattında 17 Mayıs 1984'te karşılıklı hizmete konulan İzmir Mavi Treni'nin Ankara-Eskişehir-Ankara seferleri, Ankara ile Eskişehir arasındaki altyapı çalışmaları sebebiyle 11 Temmuz 2016'da iptal edilmiş, Eskişehir-İzmir-Eskişehir hattında hizmet vermeye başlamıştı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 09:32
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